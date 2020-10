Il mondo della tecnologia in questi giorni ha vissuto un subbuglio legato al lancio dei nuovi telefoni di casa Apple, gli iPhone, i quali arrivano così alla dodicesima generazione introducendo delle features che li elevano a tutto diritto nell’olimpo degli smartphone.

Ovviamente per portarsi a casa i melafonini più apprezzati del mondo bisogna sborsare cifre direttamente proporzionali a qualità e prestazioni, le quali giungono quindi a valori non proprio accessibili a tutti e soprattutto molto gravose da pagare tutte in una volta.

In tal senso ci vengono in aiuto gli operatori telefonici, i quali anche in questa occasione offrono delle promozioni per portarsi a casa i devices Apple, magari accostandoli a offerte di telefonia con portabilità del numero, vediamole insieme.

TIM e Vodafone

iPhone 12 Pro scontato con Vodafone

Vodafone consente di portarsi a casa iPhone 12 Pro con un’offerta molto vantaggiosa, infatti parliamo di 30 rate da 30,99 euro senza interessi e un anticipo di 129,99 Euro, il che si traduce in un risparmio di 130€ per il modello da 128Gb, 139€ per quello da 256Gb e 159€ per quello da 512Gb.

Per accedere a questa opzione bisognerà come vincolo però sottoscrivere una promozione Infinito al costo variabile di 24,99, 29,99 e 39,99 euro mensili.

Ecco gli sconti TIM per il 12 Pro

TIM propone delle offerte pensate invece per chi è già cliente, si parte infatti con TIM Next che offre la possibilità di scegliere tra l’intera gamma 12, dando in sostituzione il nostro iPhone già preso sempre con TIM, per poi pagare il nuovo in 30 rate da 28 euro senza nessuno anticipo.

Sempre per i clienti TIM l’azienda made in Italy offre la possibilità di portarsi a casa un iPhone 12 a scelta con anticipo di 199€ e il versamento di 30 rate mensili a partire da 10€ sottoscrivendo però il piano tariffario TIM Advance 5G disponibile a 29,99 Euro al mese.