Il mese di Ottobre di Iliad è stato caratterizzato ovviamente dalla promozione Flash 100. Durante le prime due settimane del mese, tanti clienti hanno attivato questa ricaricabile in edizione limitata che prevedeva 100 Giga internet con chiamate ed SMS senza limiti ad un prezzo mensile di soli 9,99 euro.

Iliad, niente cambio di tariffa: il gestore non mantiene la promessa

La tariffa Flash 100 si inserisce nel novero di una strategia storicamente molto aggressiva dell’operatore in Italia. Anche dopo la conclusione di questa campagna promozionale, infatti, i clienti potranno contare su ulteriori offerte low cost. Ad oggi, la principale offerta di Iliad torna ad essere la classica Giga 50.

Proprio in concomitanza del lancio di Flash 100, però, è emerso una criticità non da poco per gli abbonamenti Iliad. Anche se la cosa è ben conosciuta dalla maggior parte dei clienti, tanti utenti hanno scoperto per la prima volta la corrispondenza stretta che vi è tra una ricaricabile ed il piano tariffario con l’operatore francese. L’esempio è chiaro: tutti coloro che in passato hanno attivato Giga 40 o Giga 50, non sono stati in grado di sottoscrivere la Flash 100.

A differenza di altri operatori, quindi, nonostante le promesse Iliad non ha previsto il servizio di cambio tariffa. Tale dinamica va ovviamente contro tutti i clienti della prima ora che vorrebbero attivare offerte più convenienti per prezzi e soglie di consumo.

Allo stato attuale, per i clienti di Iliad l’unica possibilità di attivare una ricaricabile diversa da quella già disponibile è effettuare una nuova attivazione di rete con conseguente SIM inedita e numero di telefono.