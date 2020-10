Quando Google ha annunciato il successore di G Suite, Workspace, ha anche colto l’occasione per aggiornare e stravolgere parzialmente tutte le icone delle sue app, sia per i consumatori che per le aziende. I nuovi design sono in fase di implementazione e sono già arrivati per Gmail, Drive, Meet e Chat per molte persone. Adesso è il turno di Documenti e Fogli.

Le nuove icone sono leggermente diverse da quelle che abbiamo potuto notare dalle notizie trapelate sul Web: l’ombra, la spaziatura e lo spessore di ciascuna app è cambiata leggermente. Invece di estendere lo sfondo di ciascuna icona adattando l’intero design all’icona stessa, le icone ridisegnate vengono visualizzate con uno sfondo bianco intorno. Ciò rende il nuovo design perfettamente in linea con altre riprogettazioni (ricordate il vecchio logo di Google Maps?). Le app nel complesso risultano confusionarie, quasi noiose e difficili talvolta da distinguere tra loro.

Google Documenti e Fogli si aggiornano, anche per loro arriva il nuovo design

Le nuove icone fanno parte della versione 1.20.422.01 per entrambe le applicazioni, sia Fogli che Documenti. Quest’ultime sono tra le ultime ad aver ricevuto l’aggiornamento al nuovo design nello stesso periodo. Se non vedi l’ora di vedere i nuovi design e provare quanto siano effettivamente efficaci, puoi scaricare gli aggiornamenti delle app Google da APK Mirror (sia per Documenti che Fogli). Oppure, puoi aspettare che vengano distribuite nel Google Play Store. Probabilmente è solo una questione di tempo prima che avvenga per tutti. Potrebbe succede che sia necessario controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti.