L’eterna discussione che si snoda tra vecchie e nuove tecnologie è tornata a riaffiorare, questa volta grazie alla riscoperta di alcuni dati sulle auto a diesel e sulle auto elettriche. Attraverso dei test effettuati da una società tedesca, due automobili che rispettano le suddette caratteristiche sono state messe a confronto rivelando dei risultati inaspettati. Stando ai meri risultati del test, attualmente le auto a diesel si rivelerebbero meno inquinanti della auto elettriche ma come ben sappiamo, decontestualizzare i risultati è sempre facile. Possiamo dunque affermare che tutto ciò è sempre vero?

Auto a Diesel: possono essere definite meno inquinanti di quelle elettriche?

Il test condotto dall’istituto Monaco di Baviera, Ces-Ifo, ha avuto la finalità di mettere a confronto un veicolo di manifattura tedesca con un veicolo di manifattura americana. Nello specifico, sappiamo che le due automobili coinvolte nell’indagine sono state una Mercedes c220d (auto a diesel) e una Tesla Model 3 (auto elettrica). Grazie a diversi test è emerso che:

La Mercedes a Diesel produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

per chilometro; il Tesla Model 3 produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

Cosa implica tutto ciò? Forse una semplice constatazione. Attualmente la tecnologia contenuta all’interno delle auto elettriche si trova ancora in una fase primordiale: è ovvio, dunque, che alcuni modelli non possano funzionare al meglio. Ciò, tuttavia, non implica che tutta la categoria abbia risultati analoghi così come non implica che tutta la categoria diesel sia sempre meno inquinante di alternative oggi presenti.

Senza ombra di dubbio c’è molto lavoro da svolgere, ma decontestualizzare i risultati è sempre sbagliato.