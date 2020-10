Il palinsesto di DAZN Italia rappresenta la via preferenziale per l’accesso incondizionato al mondo dell’agonismo per Sport e Calcio. All’interno dei numerosi canali della piattaforma non c’è spazio per la noia. L’on-demand incontra il favore di sensazionali promozioni che consentono di provare il servizio senza spendere nulla per diversi mesi.

Prima di addentrarci nelle nuove offerte DAZN vediamo di fare una panoramica generale per quelli che sono i contenuti che vengono trasmessi dal provider di servizi in streaming.

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Promo DAZN Gratis anche per i clienti italiani

Tutto quello che abbiamo visto sopra viene tariffato da 9,99 euro (al mese) a 99,99 euro (per un anno). Questo quanto accade normalmente. Ma grazie ad una nuova iniziativa del fornitore è possibile avere DAZN Gratis per un periodo complessivo di 4 mesi a partire dalla data della richiesta. Per ottemperare la richiesta il provider di servizi necessita di alcune condizioni:

abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; amici che creano un profilo accedendo tramite link di invito;

di invito; abbonamento amico attivo per almeno 7 giorni;

nessun account sospeso o attivo nei 12 mesi precedenti;

precedenti; limite di utilizzo massimo di 4 volte con successiva disattivazione automatica dei rinnovi gratuiti

Si procede attraverso la sezione “Il mio Account” tramite l’opzione “Invita un Amico”. Se i requisiti precedenti sono rispettati non c’è alcun ostacolo tra voi ed il pulsante play sul telecomando del vostro televisore o sul player del vostro smartphone/tablet. Ricordiamo, infatti, che la visione è concessa inclusa in contemporanea fino ad un massimo di 6 dispositivi.