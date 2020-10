Control Z, October Faction, Warrior Nun: le serie tv che non conoscevate

Il mese di ottobre è stato particolarmente produttivo. Giunti quasi al termine di questi lunghi e pesanti 30 giorni possiamo avere un quadro generale delle serie televisive sbarcate sulla piattaforma americana Netflix. Trattasi per la maggior parte di rinnovi e vecchie stagioni, come: “Suburra”, la terza e ultima stagione dal 30 ottobre

“Emily in Paris”, la prima stagione dal 2 ottobre

“The Haunting of Bly Manor” dal 9 ottobre

“Deaf U”, la prima stagione dal 9 ottobre

“Social Distance” dal 15 ottobre

“Grand Army”, la prima stagione dal 16 ottobre

“Star Trek Discovery”, la terza stagione dal 16 ottobre

“L’alienista”, la seconda stagione dal 22 ottobre

“La regina degli scacchi”, miniserie dal 23 ottobre

“Barbari”, la prima stagione dal 23 ottobre

Più in generale, il 2020 ha portato con sé serie come Control Z, October Faction, Warrior Nun e tanto altro ancora.

Control Z, October Faction, Warrior Nun: le novità del 2020

Control Z è una serie teen drama messicana nata grazie a Carlos Quintanilla. Questa è stata presentata in anteprima su Netflix il 22 maggio 2020 e tratta le vicende di Sofia, dal carattere introverso ma dall’elevata attenzione nei dettagli. La ragazza inizia un percorso allo smascheramento dell’hacker che ha divulgato i segreti degli studenti all’intero del liceo.

October Faction invece è sbarcata il 23 gennaio 2020 e ha come protagonisti Fred e Deloris Allen, due cacciatori di mostri impegnati nel mascherare la loro identità di membri di un’organizzazione segreta.

Infine Warrior Nun si fonda sulle imprese di Ava, una ragazza di 19 anni che, dopo essersi svegliata in un obitorio, scopre di avere un nuovo contratto di vita e un “tatuaggio” stampato sulla schiena. Ben presto la ragazza scopre di dover combattere i demoni sulla Terra e non solo…