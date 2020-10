Gli sconti attivati direttamente nei punti vendita Comet sono assurdi, tutti gli utenti possono davvero pensare di acquistare la tecnologia a prezzi scontatissimi, accedendo nel contempo a terminali di fascia elevatissima.

Il volantino Comet rappresenta uno dei punti saldi del periodo corrente, proprio per coloro che al giorno d’oggi non vogliono spendere troppo, e sono attenti anche al singolo centesimo nel momento in cui decidono di acquistare un nuovo prodotto. La campagna risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, oltre che sul sito ufficiale, con possibilità inoltre di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Volantino Comet: le offerte sono le migliori del momento

I prezzi del volantino Comet sono concorrenziali, a partire dagli smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato, nonchè di ultimissima generazione. Non dimenticatevi infatti di Xiaomi Mi 10T Pro, appena lanciato sul mercato, e già proposto alla modica cifra di 649 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Richiesta leggermente superiore per l’Oppo Reno 4 Pro, ma ugualmente grandissima qualità per un prodotto che vuole stupire, senza richiedere un esborso eccessivo. Tutti gli utenti che lo acquisteranno entro il 30/11, inoltre, riceveranno gratis le cuffie Bang&Olufsen, con valore effettivo di circa 300 euro.

Le altre offerte del volantino Comet sono ugualmente interessanti ed accattivanti, se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo.