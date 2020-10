Si potrebbe sentire la necessita di inviare messaggi anonimi. Con WhatsApp la procedura non è fruttuosa in quanto il nostro numero di telefono non viene nascosto. Per avviare una chat abbiamo bisogno del recapito. Sono tanti i motivi per cui dover utilizzare una simile funzione, sia a livello privato che professionale.

In questo articolo scopriremo come dei codici segreti possano essere utilizzati per intrattenere comunicazioni nascoste con l’uso dei semplici SMS. I trucchi sono indicati nella seguente lista che funziona per i clienti con SIM Mobile di TIM, WindTre e Vodafone.

Chat anonime con TIM, WindTre e Vodafone

Per il nostro scopo utilizzeremo gli SMS che tanti clienti hanno in versione illimitata grazie alle iniziative commerciali dei gestori. Ma per usare queste feature bisognerà spenderci qualche soldino in quanto esterne al normale utilizzo del servizio di messaggistica. Li possiamo vedere come una sorta di chat Premium in cui la nostra identità rimane celata. Ecco i codici di cui vi parlavamo in apertura.

Chat nascoste con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Trucchi TIM senza WhatsApp

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Testi anonimi con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat senza numero con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.