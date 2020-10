Carrefour vola letteralmente con le nuove offerte del volantino, i prezzi applicati dall’azienda all’interno della recente campagna promozionale, appaiono essere ottimi, sebbene siano in parte limitati da un focus mirato esclusivamente sulla fascia media del mercato.

L’idea dell’azienda è quella di replicare in un certo senso il volantino Bennet di qualche settimana fa, in altre parole ha deciso di proporre al pubblico 10 giorni di sconti speciali, con un forte sconto differente ogni 24 ore. L’utente che vorrà approfittare dell’ottimo prezzo dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio, non potrà accedervi direttamente sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Non perdete le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: gli sconti sono davvero ottimi

Il volantino Carrefour propone un prezzo molto allettante, ed assolutamente valido per tutta la durata della campagna, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite potrà difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 299 euro. La cifra è assolutamente invitante e consigliata ad ognuno di noi, sopratutto a coloro che vogliono godere di ottime prestazioni generali, al giusto prezzo finale di vendita.

Volendo invece spendere ancora meno, l’occhio cade sicuramente sul trittico di membri della famiglia Galaxy, quindi Galaxy A41, A31 e A21s, tutti proposti a 229 euro, 249 o 159 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nel negozio in cui è stato completato l’acquisto.

Il volantino racchiude anche altri sconti molto interessanti, se volete conoscere da vicino la campagna non dovete fare altro che aprire subito le seguenti pagine dirette al sito ufficiale.