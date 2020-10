Bennet continua a soddisfare le richieste dei consumatori, proponendosi come ottima alternativa alle proposte commerciali di Unieuro e simili, lanciando a sua volta uno sconto importante direttamente su smartphone e televisori.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. Allo stesso modo, è importante ricordare che ogni prodotto elencato direttamente nel nostro articolo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattutto in versione completamente no brand.

Trony: questi sono gli sconti che dovete cogliere al volo

Gli smartphone in promozione da Bennet non rientrano nella fascia alta del mercato, ma si aggirano esclusivamente entro i 400 euro di spesa. Il più costoso è sicuramente Apple iPhone 8, in vendita nel periodo corrente a 339 euro, e caratterizzato da un display piccolissimo, pensate soli 4,7 pollici di diagonale. Le prestazioni sono ottime, anche se sicuramente inferiori a tanti altri terminali attualmente presenti sul mercato nazionale.

Le alternative riguardano altri tre prodotti ancora più economici, parliamo appunto di Xiaomi Redmi 9A, disponibile a 99 euro, passando anche per Galaxy A41 a 199 euro o Galaxy A20e a 119 euro.

Nell’insieme delle offerte Bennet, inseriamo anche alcuni modelli di televisore, fino a 55 pollici di diagonale con riproduzione in 4K, distribuiti a soli 399 euro. Maggiori dettagli in merito al volantino che abbiamo discusso direttamente nell’articolo, sono raccolti nelle pagine inserite qui sotto come galleria fotografica.