I dispositivi Android nel mondo sono sempre di più, giorno dopo giorno il loro aumento è esponenziale. Una situazione che giova da una parte al mercato tecnologico, sempre in crescita, ma che al tempo fa aumentare anche i rischi per la sicurezza. Infatti, mantenere un livello di sicurezza molto alto con un numero così alto e soprattutto variegato di dispositivi non è così semplice come si possa pensare. La possibilità di riscontrare bug o falle nel sistema è molto più alta rispetto a qualche anno fa, e il problema è che gli hacker lo sanno, e sanno come approfittarne. Ma ci sono delle applicazioni che potrebbero garantire una sicurezza e una protezione maggiore sul vostro dispositivo. In questo articolo parleremo di ben tre tra cui scegliere, per poter stare tranquilli e usare il proprio dispositivo in sicurezza.

Le tre migliori app per la protezione di Android

AVG antivirus

AVG antivirus, arrivato a 100 milioni di download è una delle applicazioni più apprezzate dagli utenti. Grazie alle sue numerose funzionalità, che garantiscono una sicurezza decisamente elevata per Android, sarete in grado di proteggervi in maniera completa. Tra le funzioni più importanti è possibile trovare la protezione dell’accesso alle applicazioni grazie all’inserimento di un PIN, l’eliminazione di file inutili e l’esecuzione di una scansione delle reti Wi-Fi per rilevare minacce nascoste. Avrete a disposizione persino una VPN. Non sarebbe possibile desiderare di più!

Avast Antivirus

L’applicazione di Avast Antivirus è tra le più scaricate dal Play Store. Si tratta di un antivirus che riuscirà a proteggervi a 360 gradi da attacchi informatici di qualsiasi tipo: dal phishing, ai virus e ai malware nascosti all’interno degli allegati e-mail e dagli adware presenti su internet. Non dimentichiamoci che è possibile usufruire di una versione gratuita e di una invece a pagamento, grazie alla quale potrete eliminare la pubblicità e ottenere alcune funzioni ancora più mirate.

BitDefender antivirus

Questo antivirus è praticamente allo stesso livello dei due appena descritti. Vi farà piacere sapere che il motore di ricerca dei virus è basato sul programma per computer, garantendo un monitoraggio completo e sicuro. Inoltre, l’impatto sul sistema è stato ridotto ai minimi termini, con un consumo della batteria veramente basso e prestazioni ottimali. Infatti, i consumi del vostro dispositivo si manterranno stabili, ma soprattutto adeguati alla protezione che vi fornirà l’applicazione