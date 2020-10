Avete assemblato il vostro primo computer o siete alla vostra decima build? Siete degli studenti in difficoltà che necessitano di una soluzione per attivare Windows sul proprio notebook? Beh, non preoccupatevi, potete farlo senza spendere una fortuna e in maniera del tutto legale. Ma soprattutto direttamente da Amazon, con la garanzia che l’eCommerce più famoso al mondo garantisce da svariati anni.

Windows 10 Pro a meno di 5 euro

Windows 10 Pro è disponibile a meno di 5 euro per tutti gli utenti che ne hanno bisogno. Invece di spendere gli oltre 100 euro dal sito di Microsoft, potete optare per questa alternativa che vi fornirà una licenza digitale non trasferibile per il vostro sistema. Il codice di legherà in maniera definita alla vostra scheda madre, e in caso di cambio di hardware dovrete cambiare anche la licenza, poiché appunto, dato il suo costo non è trasferibile o vincolabile al proprio account.

Per scaricarla non dovete fare altro che recarci su Amazon a questo indirizzo, ed effettuare l’acquisto. Il costo varia in continuazione, quindi se siete interessati e il prezzo è buono non pensateci troppo. Vi raccomando di non inserire il codice durante l’installazione del sistema, ma solo dopo che avrete installato il tutto. Questo vi garantirà il funzionamento della chiave, altrimenti rischierete di avere problemi con l’attivazione. Vi basterà recarvi nel pannello delle impostazioni su Impostazioni attivazione e sulla voce Cambia codice Product key. A questo punto inserite il codice e Windows sarà attivo.

