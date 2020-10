Porsche Design ha collaborato con Acer per introdurre un laptop elegante e minimalista con una serie di accessori. Chiamato Porsche Design Acer Book RS, il laptop di fascia alta, offre hardware al top della gamma, struttura unibody simile a un MacBook, bit in fibra di carbonio e un prezzo sorprendentemente conveniente.

Dettagli e caratteristiche nel nuovo elegantissimo laptop Porsche Design Acer Book RS

A partire dall’estetica, l’elegante notebook ha un corpo in metallo con bordi duri e linee nitide. La parte superiore del coperchio ha un pannello in fibra di carbonio che la copre quasi interamente, il che potrebbe ricordare le supercar di fascia alta e la loro carrozzeria in fibra di carbonio. L’elemento più impressionante del suo design è l’esclusiva cerniera unibody che collega il display al resto del notebook. Aprendo il coperchio, la cerniera solleva automaticamente il laptop di alcuni gradi dandogli una leggera inclinazione. Questo non dovrebbe solo aiutare a offrire un’esperienza di digitazione ottimizzata sul laptop, ma anche a migliorare il raffreddamento. Inoltre, a differenza dell’Apple MacBook, il notebook Acer ha vari tipi di porte.

Per quanto riguarda le specifiche Porsche Design Acer Book RS, il notebook ha una CPU Intel Core i7 di 11a generazione e una GPU Nvidia MX350 opzionale. È inoltre possibile configurare il notebook con un processore Intel Core i5-1135G7 e Intel Iris X Graphics. Entrambi supportano la SDRAM LPDDR4X a doppio canale, con memoria di sistema LPDDR4X integrata da 8 GB o 16 GB e una scelta di SSD da 512 GB o 1 TB di archiviazione. Il notebook è dotato di un display touchscreen IPS da 14 pollici con proporzioni 16: 9. Il display ha una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), una luminosità massima di 340 nit e un colore sRGB al 100%. Oltre al notebook, la partnership ha generato un Porsche Design Acer Travelpack RS, che include un mousepad, un mouse, una custodia per il trasporto e una custodia per notebook. Il mouse Bluetooth wireless ha pannelli in fibra di carbonio su di esso, mentre la custodia idrorepellente è realizzata in pelle. Il laptop Porsche Design Acer Book RS ha un prezzo iniziale di 1490 euro. Per un laptop dal design accattivante con un hardware importante all’interno, il prezzo praticamente rende il notebook con marchio Porsche Design un vero affare.