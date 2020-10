Anche per i possessori non residenti in Cina di Xiaomi Redmi Note 8T è finalmente giunto il momento di provare con mano le novità della MIUI 12 ufficiale, la quale è entrata in fase di rilascio nelle ultime ore.

L’aggiornamento fa riferimento alla versione 12.0.1.0.QCXMIXM della MIUI, basata su Android 10, e corrisponde al ramo Global del software. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova MIUI 12.

Xiaomi Redmi Note 8T ha finalmente raggiunto l’aggiornamento alla MIUI 12 Global

L’update arriva con tutte le novità caratteristiche della MIUI 12 e con le patch di sicurezza relative a ottobre 2020. La MIUI 12 è stata rivista dal punto di vista grafico e l’aggiornamento coinvolge anche le animazioni di sistema e delle applicazioni. Anche le gesture di navigazione sono state aggiornate, ora sono molto più coerenti con quelle proposte da Android 10 stock.

Come anticipato nei giorni scorsi, la MIUI 12 proporrà delle animazioni per la modalità Always On. Inoltre, sono stati implementati degli aggiornamenti grafici per l’interfaccia utente. La nuova MIUI 12 apporta anche novità per la modalità multi-window e Picture-in-Picture. Il video presente qui in basso riassume le nuove funzionalità. La nuova versione della MIUI integra un’interfaccia inedita per il rilevamento delle attività fisiche e un rilevatore del sonno nativo.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello internazionale. Presumiamo che il suo rilascio in Italia si completerà entro le prossime settimane. Se ancora non l’avete ricevuto è molto probabile che lo ritroverete in impostazioni>aggiornamento sistema nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati per qualsiasi novità in arrivo.