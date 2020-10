Gli ultimi brevetti depositati da Xiaomi sono prova dell’impegno costante del colosso nei confronti della creazione di uno smartphone pieghevole di ottima qualità. I documenti fino ad ora emersi in rete palesano infatti l’intenzione dell’azienda di voler superare quelli che sono gli intoppi tipici e quindi dar vita a un dispositivo valido la cui struttura non sia troppo fragile. Il brevetto più recente sembra proporre una soluzione che potrebbe rivelarsi davvero efficace, dalle immagini allegate al documento è infatti possibile notare uno smartphone con display a scorrimento verticale.

Xiaomi brevetta un nuovo smartphone pieghevole con display a scorrimento!

A quanto pare l’attesa potrebbe essere ancora lunga e soltanto il prossimo anno potremo aver modo di conoscere il primo smartphone pieghevole di Xiaomi. Al momento dunque non ci resta che prender consapevolezza di quelle che potrebbero essere le intenzioni dell’azienda attraverso l’analisi dei brevetti recentemente depositati.

L’ultimo è stato scovato da LetsGoDigital che ci permette di conoscere uno smartphone davvero particolare e diverso dagli smartphone pieghevoli attualmente in mercato.

Dal brevetto emerso in rete è infatti possibile notare uno degli smartphone pieghevoli ideati da Xiaomi che potrebbe presentare un device davvero particolare poiché dotato di ben due display. Dalle immagini presenti in brevetto lo smartphone appare costituito da un display posteriore e da un ampio display nella parte anteriore. A caratterizzare lo smartphone pieghevole brevettato da Xiaomi è la presenza di un particolare display capace di scorrere verticalmente per lasciar spazio al comparto fotografico.

Quanto riportato dal brevetto dell’azienda potrebbe comunque non essere la soluzione finale e Xiaomi potrebbe ancora sorprenderci con tante nuove idee. Non è da escludere quindi la possibilità che in futuro si assista alla presentazione di uno smartphone del tutto diverso.