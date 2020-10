Come abbiamo detto anche in altri articoli, questo 2020 dal punto di vista sanitario è stato un vero shock, ma al contempo abbiamo avuto delle notizie molto stimolanti e importanti dal punto di vista tecnologico. Una di queste è sicuramente l’avvento della nuova rete ultra veloce 5G e del nuovo standard televisivo DVB T2, ma c’è di più. Dobbiamo nominare doverosamente “Piazza Wi-Fi Italia“, il nuovo progetto che offre la prima rete Wi-Fi pubblica del tutto gratis. In questo modo abbiamo un punto d’accesso al mondo del web in maniera costante e senza limiti.

Questo progetto nasce dalla collaborazione fra il Ministero per lo Sviluppo e l’Economia e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Nelle ultime settimane la rete pubblica ha già raggiunto molti comuni e ben presto raggiungerà quasi tutta l’Italia. Le connessioni di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre possono ritenersi davvero battute a questo punto, essendo che vedono le loro reti in serio pericolo.

Wi-Fi Gratis: il nuovo progetto del Governo incanta gli italiani

Come accennato prima, “Piazza Wi-Fi Italia”, ad oggi è già attivo in ben 2.726 comuni, i quali hanno disseminato per le strade molti hotspot, anche detti punti d’accesso.

La nuova rete è ancora in fase di installazione, ma molto presto potremo vederla in attivo su oltre 7.500 comuni. Per venire a capo di dove si trovano tutti gli hotspot di cui vi stiamo parlando, potete connettervi al seguente link.

Per poter collegarsi alla rete Wi-Fi gratuita, però, bisognerà effettuare una semplice procedura: