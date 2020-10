WhatsApp: gli utenti sono stanchi, adesso chiudono il loro account

Utilizzare WhatsApp ormai fa parte dell’ordinaria amministrazione di qualsiasi utente del proprio smartphone o del proprio dispositivo mobile in generale. Stiamo parlando di un’applicazione che riesci a mettere in contatto le persone in giro per il mondo senza troppi problemi. Infatti il tutto è non solo gratuito ma anche estremamente intuitivo, tanto che anche le persone più anziane riescono ad utilizzare WhatsApp senza nessun problema.

Al contempo non ci sono solo messaggi, ma tante altre funzionalità che hanno reso possibile l’ascesa di questa piattaforma di messaggistica. Ora come ora WhatsApp si trova al primo posto in classifica nel mondo tra le varie applicazioni, anche se ci sono alcune problematiche molto serie. Una di queste è sicuramente quella che mette gli utenti spesso e volentieri di fronte a truffe e fake news, le quali purtroppo non sono di certo colpa di WhatsApp.

WhatsApp: gli utenti adesso scappano via una volta per tutte

La notizia delle ultime ore riguarda ancora WhatsApp. A quanto pare infatti diversi utenti avrebbero scelto di scappare via dalla nota applicazione una volta per tutte. Stando a quanto detto, molti di loro sarebbero andati verso Telegram, piattaforma alternativa che da qualche anno sembra essere in netta crescita. Il motivo sta proprio nelle troppe truffe che girano nella chat grazie alle solite catene di Sant’Antonio.

Il parere degli utenti in merito a Telegram è molto chiaro: non ci sono truffe e notizie false, con funzioni molto più interessanti rispetto a quelle di WhatsApp. Ovviamente ognuno avrà una sua idea, ma il trend futuro lo scopriremo solo nei prossimi mesi.