Vodafone prova a convincere i clienti TIM a richiedere la portabilità del numero originario, con il lancio di una promozione assolutamente invitante e ricca di contenuti ad un prezzo accessibile.

Esattamente in linea con le quotatissime operator attack riservate agli uscenti da Iliad o MVNO, anche in questo caso l’attivazione della Vodafone Special Unlimited è limitata ai soli possessori di una SIM ricaricabile di Tiscali, TIM o CoopVoce, pronti ad effettuare la portabilità del proprio numero.

La richiesta dovrà necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, previo pagamento di 10 euro per la SIM in sé, nonché 5 euro per la promozione stessa.

Vodafone: l’offerta riservata ai clienti TIM

L’offerta presenta un costo fisso di 9,99 euro al mese, che l’utente dovrà versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, e sulla quale è stato portato il proprio numero di telefono. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ottimo punto a favore della promo, sopratutto in un periodo storico in cui gli utenti amano cambiare continuamente operatore di appartenenza.

All’interno della Vodafone Special Unlimited sono stati posizionati numerosi contenuti, più precisamente parliamo di 50 giga di internet alla velocità massima del 4.5G (quindi 600Mbps in download, raggiungibili solo con smartphone compatibile), affiancati da tutto illimitato, più precisamente minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti.

La promessa di Vodafone è di non effettuare rimodulazioni contrattuali per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione, l’obiettivo è proprio di fidelizzare la clientela, impedendo che al primo aumento decida di cambiare definitivamente operatore.