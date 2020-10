I principali gestori del nostro paese sono sempre TIM, WindTre, Vodafone, ed Iliad. Nel corso di queste settimane, i provider si sono dati battaglia, mettendo a disposizione degli utenti delle tariffe low cost molto vantaggiose con soglie di consumo quasi illimitate per chiamate, internet ed SMS.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte low cost con soglie no limits

La prima offerta che vi mostriamo è quella di WindTre. Il gestore garantisce ai nuovi abbonati la tariffa MIA che prevede chiamate senza limiti verso le utente nazionali con l’aggiunta di 50 Giga internet per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro.

La risposta di Iliad è la classica ricaricabile Giga 50. Dopo la scadenza per la tariffa Flash 100, i clienti hanno a loro disposizione l’offerta con consumi illimitati per telefonate messaggi, sempre con 50 Giga. Anche in questo caso il prezzo è di 7,99 euro.

La risposta di TIM ai due operatori si concretizza con Steel Pro. Il prezzo previsto dall’offerta di TIM resta sempre su quota 7,99 euro. Per quanto concerne le soglie di consumo, gli utenti avranno chiamate illimitati e 50 Giga per la connessione internet.

Anche Vodafone si unisce ovviamente alla scorpacciata di tariffe per il mese di Ottobre. Il provider inglese gioca sul sicuro con la sua offerta chiamata Special 50 Giga. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile potranno sempre beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 50 Giga per la navigazione di rete. In alcune circostanze, previsti anche gli SMS illimitati.