Anche questa settimana, i clienti di Sky potranno gustarsi le emozioni delle coppe europee, con gli incontri già decisive della Champions League e dell’Europa League. La pay tv, come nel recente passato, tiene attaccata al teleschermo gli appassionati di calcio ed i tifosi di tutta Italia.

In linea con il suo trascorso, le principali promozioni di Sky interessano il campo del satellitare. Tuttavia, gli abbonati da alcuni mesi possono anche attivare offerte relative al campo del digitale terrestre.

Sky, i costi sono sempre più bassi: ecco la promozione per il DTT

Sul digitale terrestre ci sono, ad esempio, i canali di Sky inerenti a Sport e Calcio. Attraverso il sistema DTT, i clienti possono quindi guardare tutte le principali esclusive di Sky con un prezzo di relativo risparmio rispetto ai costi tradizionali del satellitare: solo 34,90 euro ogni giorno.

Con il digitale terrestre, non sono necessari strumenti accessori come parabola e come decoder. La promozione di Sky per il digitale terrestre si estende ai nuovi abbonati, ma anche – e questa è la grande novità – a tutti gli utenti storici.

Come incentivo a questa già valida offerta, Sky unisce anche due importanti servizi opzionali. In primo luogo c’è da segnalare la presenza di Sky Go. I clienti con digitale terrestre potranno gustarsi i migliori eventi anche in streaming su smartphone, tablet e pc. Il secondo incentivo è poi quello dei canali Cinema. Tutti i clienti della pay tv che scelgono quest’offerta potranno accedere ai canali cinema di Mediaset Premium completamente a costo zero.