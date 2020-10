Al giorno d’oggi chiunque possiede un computer, un laptop, un tablet o semplicemente uno smartphone e con questi dispositivi tecnologici siamo in grado di navigare in internet per molto tempo, il tutto senza guadagnare nulla. Tuttavia, grazie al broswer Opera è stata offerta la possibilità di guadagnare ben 8000 euro per navigare in internet.

Il broswer Opera permetterà di guadagnare navigando in internet: ecco come

Come già accennato, esiste un modo per poter guadagnare semplicemente passando del tempo con il proprio dispositivo tecnologico preferito e navigando in internet. Nello specifico, è stata indetta una selezione da parte dell’azienda ideatrice del broswer web Opera. L’azienda, infatti, sta cercato un Personal Broswer in grado di navigare per il web alla ricerca delle notizie, dei video o dei meme più assurdi e bizzarri. Dopo aver trovato queste cose, il prescelto dovrà prontamente pubblicarle online.

Per candidarsi è necessario avere una età superiore ai 18 anni. Per il resto, non sono richieste particolari doti o qualifiche e nemmeno il proprio curriculum vitae. Quello che viene richiesto da Opera per potersi candidare è la realizzazione di un breve video (che dovrà poi essere caricato online e inviato all’azienda). Nel video in questione, il candidato dovrà raccontare una propria esperienza importante capitata navigando in giro in internet. Chiunque verrà prescelto dalla selezione, dovrà lavorare verso la fine del 2020 per due settimane e verrà pagato con una somma pari a ben 8000 euro. Se avete intenzione di partecipare, avrete tempo fino al 13 novembre. Vi rimandiamo a questo link per avere maggiori informazioni.