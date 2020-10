Secondo alcune nuove certificazioni trapelate in rete, sembra che l’azienda sudcoreana LG stia pianificando l’arrivo sul mercato del successore dello scorso LG Q51. Nello specifico, stiamo parlando del nuovo LG Q52 e in queste ultime ore sono trapelate numerose informazioni su di lui, come immagini e specifiche tecniche.

LG Q52 in arrivo: ecco quello che sappiamo

LG si appresta ad annunciare un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Il prossimo device si chiamerà LG Q52 e, come già accennato, nel corso delle ultime ore è stato avvistato online. In particolare, sono trapelate numerose immagini dal vivo ritraenti il nuovo smartphone dell’azienda e grazie ad esse ora abbiamo una conferma riguardo al suo possibile aspetto estetico.

Secondo queste immagini, il nuovo medio di gamma dell’azienda avrà sulla parte frontale un display con un punch hole centrale. Le cornici laterali e superiore sembrano piuttosto simmetriche tra loro, mentre quella inferiore è leggermente più spessa. La parte posteriore, invece, ospiterà una zona nera rettangolare dove verranno collocate quattro fotocamere e due flashLED. Nello specifico, dalle immagini trapelate in rete sembra che il sensore fotografico principale sarà da 48 megapixel. Nel frame in basso non mancheranno poi una porta di ricarica USB Type C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Dal punto di vista tecnico, LG Q52 si affiderà al processore MediaTek Helio P35 con in accoppiata 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno (quasi sicuramente espandibili tramite microSD). Sotto alla scocca dovrebbe poi esserci una batteria da 4000 mAh, mentre sul fronte il display dovrebbe essere un pannello LCD IPS da 6.6 pollici e in risoluzione HD+.