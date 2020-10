Negli ultimi giorni l’operatore francese Iliad aveva introdotto nel proprio catalogo di smartphone acquistabili a rate il nuovissimo iPhone 12, che al momento è già terminato.

Era infatti disponibile fino allo scorso 23 ottobre 2020, nella sola colorazione Verde e nel taglio da 64 GB. Ora è terminata anche questa versione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: terminata la disponibilità di iPhone 12

L’iPhone 12 Pro da 128 GB, che poteva essere prenotato tramite Iliad al prezzo di 1179 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 30 euro al mese per 30 mesi con 279 euro di anticipo, risulta dal 24 ottobre 2020 ancora indisponibile e non è possibile procedere con nuovi ordini per l’acquisto di questo modello specifico, in qualsiasi colorazione offerta.

Fino al 23 ottobre 2020 invece data in cui sono iniziate le spedizioni degli iPhone per chi ha già effettuato il preordine negli scorsi giorni, rimaneva possibile ancora preordinare sul sito Iliad l’iPhone 12 64GB, solo nella colorazione verde, al prezzo di 919 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 24 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo. Sempre lo stesso giorno, inoltre, l’iPhone 12 da 128GB al prezzo di 979 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 25 euro al mese per 30 mesi con 229 euro di anticipo, risultava anch’esso già indisponibile dal 19 ottobre 2020.

Si segnala, inoltre, che risulta essere esaurito al momento anche lo smartphone Apple iPhone XR 64GB. L’indisponibilità dei prodotti è ovviamente legata alle scorte di magazzino dell’operatore. Nei prossimi giorni torneranno disponibili. Al momento continuano ad essere disponibili anche gli altri iPhone acquistabili con Iliad, ossia iPhone 11 Pro Max 64GB, iPhone 11 Pro 64GB, iPhone 11 64GB e 128GB, oltre all’iPhone SE 2020 da 64GB e 128GB, senza variazioni di prezzo dall’ultimo aggiornamento.