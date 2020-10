All’interno del Google Play Store possiamo trovare una varietà di app davvero utili per chi ne necessita. Tapatalk è una di questa; essa era un app popolare fino a qualche anno fa ma, sorprendentemente, sembra essere stata bannata dal Play Store di Google per un motivo sconosciuto.

Le loro app di social media non hanno menzionato nulla al riguardo, sebbene una fonte dell’azienda abbia affermato che stanno esaminando il caso. Se non hai familiarità con l’app, Tapatalk consentiva agli utenti di accedere ai forum web dall’interno di una singola app poiché la maggior parte dei siti web allora non aveva un layout ottimizzato per i dispositivi mobili.

Naturalmente, l’app non è più così popolare ora come allora, soprattutto perché i siti web sono migliorati molto per quanto riguarda la leggibilità sui dispositivi mobili, ma ha ancora alcuni utenti piuttosto fedeli.

Se utilizzi l’app da un po’ di tempo, non dovresti essertene accorto. Tuttavia, se eri curioso e volevi scaricarla, è totalmente scomparsa dal Google Play Store. Alcuni utenti hanno iniziato a notarlo alla fine della scorsa settimana. E mentre funziona per gli utenti regolari, coloro che stavano utilizzando l’abbonamento VIP avranno qualche problema in quanto utilizzava la fatturazione in-app di Google Play.

Un amministratore di Tapatalk ha detto sui propri forum che stanno esaminando il problema per scoprire perché la loro app è stata rimossa. In ogni caso, si spera che il team di sviluppo sarà in grado di risolvere il problema e riportare l’app nel Play Store. Per quanto riguarda le possibili ragioni per la rimozione dell’app, c’è la solita violazione delle norme, anche se è difficile pensare che un app che esiste da molti anni abbia improvvisamente violato qualcosa.