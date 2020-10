In futuro il mondo avrà bisogno di un approvvigionamento energetico notevolmente maggiore, in particolare elettricità generata in modo pulito. La domanda di elettricità sta aumentando di circa il doppio rispetto al consumo energetico complessivo e probabilmente aumenterà di oltre la metà entro il 2040.

Prospettive di energia primaria ed elettricità

L’energia nucleare fornisce oltre il 10% dell’elettricità mondiale e il 18% dell’elettricità nei paesi OCSE. Quasi tutti i rapporti sull’approvvigionamento energetico futuro delle principali organizzazioni suggeriscono un ruolo crescente per l’energia nucleare come un modo ecologicamente favorevole per produrre elettricità affidabile su larga scala.

La crescita della popolazione e dell’economia mondiale, insieme alla rapida urbanizzazione, comporterà un aumento sostanziale della domanda di energia nei prossimi anni. Le Nazioni Unite (ONU) stimano che la popolazione mondiale crescerà da 7,6 miliardi nel 2017 a 9,7 miliardi entro il 2050. La sfida di soddisfare la domanda di energia in rapida crescita, riducendo al contempo le emissioni nocive di gas serra, è considerevole.

Nel 2018 le concentrazioni atmosferiche globali di anidride carbonica sono aumentate dell’1,7%, il 70% in più rispetto all’aumento medio dal 2010. La crescita della domanda di elettricità ha superato la crescita della domanda finale di energia per molti anni. Una maggiore elettrificazione degli usi finali, come trasporti, raffreddamento degli ambienti, grandi elettrodomestici, TIC e altri, contribuisce in modo determinante all’aumento della domanda di elettricità.

Il numero di persone senza accesso all’elettricità è diminuito notevolmente e ora è inferiore al miliardo. Tuttavia, nonostante i progressi significativi, oltre l’11% della popolazione mondiale non ha ancora accesso, soprattutto nelle aree rurali. A parte le sfide legate alla soddisfazione della crescente domanda e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, un’aria più pulita è un’esigenza vitale.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’inquinamento atmosferico è il più grande rischio ambientale del mondo. L’OMS stima che circa sette milioni di persone muoiano prematuramente a causa dell’inquinamento atmosferico. Gran parte del particolato fine nelle aree inquinate proviene da fonti industriali come la produzione di energia o dall’inquinamento dell’aria interna che potrebbe essere evitato dall’uso di elettricità.

Gli studi hanno ripetutamente dimostrato che l’energia nucleare è una fonte di produzione di elettricità a basse emissioni in generale. È anche specificamente a basso tenore di carbonio; emettendo tra le più basse quantità di anidride carbonica equivalente per unità di energia prodotta considerando le emissioni totali del ciclo di vita.

È la seconda più grande fonte di produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio a livello globale (dopo l’energia idroelettrica) e ha fornito circa il 30% di tutta l’elettricità a basse emissioni di carbonio generata nel 2017.

Su scala globale l’energia nucleare riduce attualmente le emissioni di anidride carbonica di circa 2,5 miliardi di tonnellate all’anno (rispetto alla principale alternativa della generazione a carbone, circa 2 miliardi di tonnellate rispetto all’attuale mix di combustibili).

L’anidride carbonica rappresenta la metà della porzione contributiva umana dell’effetto di riscaldamento globale dell’atmosfera. L’energia nucleare ha un ruolo chiave da svolgere nella riduzione dei gas serra.