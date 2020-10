A partire da Gennaio 2021 risulterà attivo il nuovo calendario Mediaset per l’accesso al network DVB T2. L’inedita versione del digitale terrestre introdurrà parecchi cambiamenti cui milioni di potenziali utenti italiani andranno in contro.

Per riuscire a vedere le trasmissioni di sempre sarà eventualmente necessario cambiare decoder e TV. Ma non è detto che debba essere per tutti così. Controlla subito che tu non abbia qualche apparecchiatura obsoleta in casa. Nell’eventualità di una simile evenienza segui la procedura guidata per scoprire se potrai accedere o meno al Digitale Terrestre 2.0 che sta per arrivare.

DVB T2: arriva il nuovo digitale terrestre per gli italiani, ecco che cosa devi fare

Entro il mese di Giugno 2022 il passaggio alla nuova linea di trasmissione sarà obbligatoria per tutti. Le attuali frequenze in uso per il segnale televisivo saranno derivate alla rete 5G con un vuoto che sarà riempito sulla base di nuovi protocolli di trasmissione. Non cambiano antenne riceventi e cavi in classe A in uso per portare il segnale dell’etere al decoder ed al televisore. Ma se questi sono sprovvisti del necessario supporto non si riceverà niente.

Dobbiamo fare un test DVB T2 gratuito dal proprio televisore. Nessun intervento tecnico ma solo la consultazione dei canali 100 e 200 da cui scopriamo il livello di compatibilità della nostre apparecchiature. Per esito positivo tutto resta così com’è ma in caso contrario si dovrà valutare se scegliere un decoder DVB T2 oppure un nuovo televisore con digitale terrestre aggiornato.

Nel primo caso il Bonus TV garantisce un ritorno economico fino a 50 Euro per azione del MISE che ha reso disponibile il fondo comune accessibile dal presente indirizzo. Per nuovi televisori, invece, la spesa aumenta e resta a carico nostro dipendentemente dalla qualità e dalle caratteristiche supplementari richieste. Il decoder Gratis è comunque possibile per aggiornare tutti quei sistemi venduti prima del 1 Gennaio 2017. Pronti al cambiamento?