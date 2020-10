Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono assolutamente interessanti, in ogni punto vendita, infatti, nel periodo corrente si possono trovare innumerevoli smartphone in promozione a prezzi molto più bassi del normale.

Come ormai avrete capito, per approfittare degli sconti elencati è necessario recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non sarà possibile fruire degli stessi modelli alle cifre indicate. Ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, sempre e soltanto da esercitare nello stesso identico negozio in cui è stato completato l’acquisto.

Risparmio al top grazie ai codici sconto e alle offerte Amazon, premete qui per collegarvi al nostro canale Telegram e scoprirle in anteprima.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino non hanno rivali

Lo smartphone in promozione da Coop e Ipercoop è il Samsung Galaxy A40, un prodotto qualitativamente interessante, pensato appositamente per gli utenti che non vogliono spendere cifre troppo elevate, ed allo stesso tempo vogliono godere di prestazioni sufficienti.

Il suo prezzo finale corrisponde esattamente a 179 euro, una cifra non particolarmente elevata, proprio perché la qualità dello stesso non è al top. Nello specifico presenta un processore octa-core con soli 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, questi è affiancato da un ampio display da 5,9 pollici superAMOLED, ma anche da 2 sensori fotografici nella parte posteriore (purtroppo soli 16 megapixel il principale), ed il sensore per le impronte digitali posizionato appunto sulla back cover.

Il terminale è in versione no brand, con garanzia di 24 mesi, da esercitare nel negozio. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili premendo questo link.