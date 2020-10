Carrefour apre le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che vogliono acquistare smartphone relativamente economici, infatti sono disponibili svariati sconti speciali, su prodotti i cui prezzi non superano i 250 euro.

Alla base del volantino corrente troviamo un meccanismo molto amato dalla community, tramite il quale il cliente può raggiungere uno sconto incredibile, ma solo per un periodo temporale limitato alle 24 ore. Il consiglio è di aprire subito le pagine della campagna, in modo da scoprire quale sconto vi aspetta nel giorno in cui deciderete di recarvi personalmente in negozio.

Carrefour: quali sono i prezzi migliori

Al netto della soluzione indicata poco sopra, sul volantino Carrefour sono disponibili anche sconti interessanti, applicati per tutta la durata della campagna promozionale. I modelli di smartphone in promozione sono tutti legati al mondo Android, il più interessante è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, in vendita alla modica cifra di 299 euro, da consigliare subito all’utente che vuole il massimo con il minimo sforzo.

In alternativa sono disponibili anche prodotti di casa Samsung, non dimenticatevi infatti del trittico Galaxy A41, Galaxy A31 e Galaxy A21s, in promozione rispettivamente a 229, 249 e 159 euro.

Non mancano, infine, le Apple AirPods di seconda generazione, gli utenti interessati le potranno acquistare a soli 129 euro, sempre con garanzia di 24 mesi. Per altri dettagli in merito al volantino Carrefour discusso nel nostro articolo, raccomandiamo la visione delle pagine della campagna direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.