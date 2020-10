Bennet prova a sorprendere e prendere in contropiede tutte le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che abbraccia più che altro la fascia media del mercato della telefonia mobile.

La disponibilità della suddetta è, come potete tranquillamente immaginare, prevista su tutto il territorio nazionale, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale. Coloro che decideranno comunque di acquistare, devono sapere che le versioni sono completamente sbrandizzate, e caratterizzate da una corrispettiva garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: le offerte e gli sconti che battono tutti

Lo smartphone Apple legato alla fascia media del mercato, è prima di tutto l’iPhone 8, un vecchio modello da tempo disponibile in Italia, caratterizzato da un piccolo display da 4.7 pollici e dal processore A11 Bionic. Il suo prezzo non è particolarmente elevato, poiché si ferma a 339 euro.

Stessa sorte per i prodotti con sistema operativo Android, in questo caso i consumatori spenderanno non più di 200 euro, per acquistare i vari Galaxy A41, Galaxy A20e o più semplicemente Xiaomi Redmi 9A.

Naturalmente le occasioni per risparmiare non terminano qui, da Bennet, ricordando che la campagna è attiva fino al 28 ottobre, si potranno acquistare anche televisori e notebook a prezzi fortemente scontati. Per approfittare dei prezzi bassi potete fare affidamento direttamente alle pagine che abbiamo raccolto nel nostro articolo, apritele per visualizzarle in alta definizione.