Siamo costantemente bersagliati dai malware, ovvero software compromessi che si legano ad app Android che acquistano carica virale grazie ad un crescendo di download. I feedback di coloro che hanno già installato i prodotti ci convincono e mai potremmo rinunciare ad utility, giochi ed icon pack che migliorano la nostra esperienza di utilizzo con i nostri dispositivi.

Google ha però lanciato un allarme per una serie di utilità scaricate milioni di volte senza sapere che al suo interno si è celato il conosciutissimo Joker. Questo virus è in grado di compromettere il credito residuo delle SIM di clienti TIM, WindTre, Vodafone, Iliad, MVNO e di qualsiasi altro operatore. Basta poco per prendere il controllo degli SMS ed attivare profili Premium. Ne avevamo già sentito parlare ma torna con una versione potenziata del codice che rende difficile l’operazione di rimozione. Ecco tutte le operazioni da compiere per evitare prelievi indesiderati ed ulteriori disagi.

Joker è nel Play Store: Google avverte di rimuovere questi 17 malware inseriti nelle famose app Android

Sembrano apparentemente innocue. Le installiamo e le lasciamo lì a marcire considerando il fatto che da una statistica è emerso che gli utenti usano al massimo 9 app al giorno. Ce ne dimentichiamo con le icone che spariscono misteriosamente dal drawer. Ma rimangono attive le app infette che in milioni hanno constatato poi essere delle famigerate spine nel fianco.

Joker prende il controllo degli SMS in entrata ed in uscita. Li legge e fornisce conferma circa le richieste senza il consenso dell’utente. Non ci si accorge di nulla fintanto che non andiamo ad esaminare le perdite di credito dalla nostra scheda telefonica. C’è un’apposita lista nera da considerare per le applicazioni sospette segnalate dallo sviluppatore e già prontamente rimosse dallo store. Ora tocca cancellarle dal telefono, fare un wipe dei dati ed un ciclo di pulizia con antivirus avendo cura di non scaricare più i seguenti prodotti.

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message – Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style photo collage

Meticulous scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part message

Paper Doc scanner

Blue scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Una situazione simile è stata verificata di recente per WhatsApp per la quale sono valse le medesime raccomandazioni ed un invito a contattare il proprio operatore affinché disattivi i servizi VAS che sfociano nel proporsi di abbonamenti costosi.