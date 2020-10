Android Auto è uno dei servizi di Google più utilizzati dagli utenti provenienti da tutto il mondo perché permette di effettuare innumerevoli operazioni in tutta sicurezza durante la guida. Come gran parte dei servizi del colosso di Mountain View anche Android Auto si aggiorna periodicamente in modo da garantire agli utenti un servizio migliorato e al passo con i tempi.

A tal proposito la pagina Facebook di Android Auto ha recentemente annunciato un nuovo aggiornamento con delle novità incredibili per tutti i suoi utenti e in rete circolano già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere introdotto. Ecco tutti i dettagli qui di seguito.

Android Auto si aggiorna ancora: ecco quali potrebbero essere le novità

Le novità che introdurrebbe il colosso di Mountain View per il suo servizio sarebbero diverse. In particolare potrebbe esserci una cambio di grafica notevole per Youtube Music offrendo uno stile molto più aggiornato, novità in arrivo anche per gli ipovedenti che potrebbero essere correlate alla modalità Passeggero.

Anche la lettura dei parametri auto potrebbe essere un’altra interessante novità per tutti gli utenti perché permetterebbe la lettura del freno a mano, sensori luci, stato della marcia, stato della bussola e via dicendo. Novità anche per quanto riguarda il layout della UI navigazione, conferme sulla compatibilità del doppio display e permessi che evitano la chiusura random dell’applicazione.

Diverse notizie circolano in rete, ma purtroppo Android Auto non ha ancora anticipato nulla in merito. Sicuramente l’arrivo dell’aggiornamento non è immediato, dunque, non resta che aspettare ulteriori comunicazioni.