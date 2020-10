L’intelligenza artificiale (AI) è sulla buona strada per cambiare per sempre il volto del marketing. La promessa chiave dell’intelligenza artificiale è che si prenderà cura della maggior parte, se non di tutte, delle attività ordinarie che i dipendenti attualmente gestiscono, liberando il loro tempo per essere creativi ed eseguire il lavoro più critico per l’azienda che le macchine non possono svolgere.

I programmi di intelligenza artificiale potrebbero essere in grado di ottimizzare la distribuzione della posta elettronica e organizzare le nostre caselle di posta.

Ma l’AI può davvero aiutare a scrivere buone e-mail?

Sì, può essere uno strumento importante per scrivere email. Phrasee è uno strumento di intelligenza artificiale che utilizza la tecnologia di apprendimento automatico per generare e ottimizzare le righe dell’oggetto delle e-mail che incoraggiano i destinatari ad aprire, fare clic e convertire più spesso.

Boomerang ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità al suo plug-in Gmail e Outlook: uno strumento basato sull’intelligenza artificiale chiamato Respondable. Analizzando i tuoi messaggi mentre li scrivi, Respondable prevede quanto è probabile che ottengano una risposta e quindi offre suggerimenti su come migliorarli.

Analizza anche i dati su quali e-mail hanno generato risposte e quali no, il che aiuta ad addestrare gli algoritmi di Boomerang per essere ancora più efficaci di quanto già lo sia. Inoltre, Boomerang estrae set di dati pubblici per aiutare il suo sistema di intelligenza artificiale ad apprendere la differenza tra testo con sentimenti positivi e negativi, il che aiuta ancora una volta lo strumento a fornire suggerimenti per una migliore copia delle e-mail.

Abbiamo messo in evidenza Phrasee e Respondable di Boomerang, ma oggi sul mercato ci sono molti altri strumenti AI per l’email marketing.