WindTre non arretra il passo in questa stagione autunnale e continua ad offrire importanti soluzioni per la telefonia mobile a tutti i nuovi clienti. Lo scopo del provider arancione è quello di mettere in campo iniziative sempre valide, per contrastare la rivalità molto agguerrita di operatori come TIM e soprattutto come Iliad.

Tra le migliori tariffe disponibili in questa parte finale del mese dobbiamo annoverare la WindTre Star+.

WindTre contro TIM: la migliore tariffa con chiamate no limits e 100 Giga

Le soglie di consumo a disposizione degli utenti che scelgono la WindTre Star+ contemplano un pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 100 Giga per il traffico di rete 4G. Gli utenti, inoltre, avranno anche la possibilità di inviare SMS illimitati verso i numeri della rubrica. Il prezzo di riferimento per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

L’iniziativa di WindTre si inserisce nel novero delle offerte winback. La promozione è quindi disponibile o per i clienti che tornano in WindTre o per i clienti che chiedono la portabilità del numero da altro operatore.

La presenza sul mercato di una ricaricabile come WindTre Star+ è strategica. Il provider, infatti, attraverso questa tariffa cerca il confronto diretto con TIM, ma soprattutto con Iliad. La promo di WindTre deve essere confrontata con la classica ricaricabile Giga 50 di Iliad. Al netto di un prezzo identico, 7,99 euro, l’iniziativa ora presentata garantisce agli utenti maggiori soglie di consumo per internet: 100 Giga contro i 50 previsti da Iliad.