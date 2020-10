Ecco che si ritorna a parlare di Windows 10. Andando più nel particolare, parliamo dei suoi aggiornamenti cumulativi e uno di questi sta causando seri problemi per quanto riguarda la stabilità ai PC di tutto il globo. Per alcuni utenti risulta estremamente difficile installare questo nuovo update e non solo, sembra che, una volta installato, causi un crash dell’Esplora Risorse e altri problemi di varia natura.

Nello specifico parliamo dell’aggiornamento cumulativo KB4579311. Le segnalazioni ricevute di utenti che non riescono ad effettuare l’installazione sono davvero tante. Questo dopo che, dopo essere finalmente riusciti ad installare l’aggiornamento, hanno riscontrato dei problemi non di poco conto sul proprio PC.

Windows 10: come bypassare il problema o come provare a risolverlo definitivamente

Come ci ha tenuto a mettere in evidenza BleepingComputer, il problema più comune con questo aggiornamento di Windows 10 è sito nell’impossibilità in primo luogo di installarlo. Il forum dedicato alla raccolta di feedback di Microsoft è stato bersagliato da messaggi continui in cui gli utenti si lamentano di vari errori (come 0x800f081f, 0x8007000d, 0x800f0988 e altri) nel tentativo di installare l’update KB4579311.

Per bypassare il problema, uno dei metodi che si è rivelato maggiormente efficace è stato quello di usare per l’aggiornamento il software Windows Media Creation Tool. Per chi, invece, non ha avuto problemi di boot dopo l’aggiornamento, sembra aver lamentato uno o due crash in sequenza di Windows Esplora Risorse prima di poterlo visualizzare sul proprio desktop. Per altri utenti i crash hanno reso il PC inusabile. Altri hanno invece riscontrato problemi di lentezza, essendo che Microsoft non rispondeva più ai comandi.

Insomma, il problema è sicuramente da risolvere. Una delle strade da percorrere è quella di disinstallare l’aggiornamento in modalità provvisoria. Dopo aver fatto ciò, controllare aggiornamenti per i vari driver di scheda grafica, audio ecc. per poi riprovare con l’installazione dell’update.