Una nuova connessione Wi-Fi sta andando a coprire la maggior parte dei comuni italiani, oltre 7000 secondo l’obiettivo. La rete si ritroverà soprattutto nei luoghi pubblici, e da qui viene il suo nome: si tratta di Piazza Wi-Fi Italia ed è una nuova rete, pensata dal Mise e dal Mibact, il cui obiettivo è dare un impulso allo sviluppo culturale specialmente nei comuni meno avanzati tecnologicamente.

Piazza Wi-Fi Italia: arriva la connessione gratuita in tutti i comuni

Il progetto, nella sua realizzazione, privilegerà i comuni con un numero di abitanti inferiore a 2000. Ma ancor di più, sono inseriti già di default quei comuni di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche che nel 2016 sono stati vittima delle scosse di terremoto durante il sisma. Questi 138 comuni, infatti, non dovranno presentare alcuna richiesta di adesione al progetto, a differenza delle altre amministrazioni comunali che dovranno esprimere esplicito interesse. L’inserimento nella rete sarà quindi subordinato alla compilazione e all’invio dell’apposita domanda telematica presente sul sito wifi.italia.it.

Lo stanziamento iniziale di 8 milioni, che sarebbe riuscito a far fronte esclusivamente alle esigenze dei 138 comuni colpiti dal sisma, è stato poi ampliato da un’aggiunta di altri 45 milioni di euro. In questa maniera, si potrà provvedere a fornire una rete Wi-Fi gratuita, per mezzo di alcuni hotspot, in più di 7900 comuni italiani. Privilegiando, come già detto, i comuni al di sotto dei 2000 abitanti.

Il progetto, che ha visto la firma del ministro Di Maio il 23 gennaio dello scorso anno, sarà reso possibile grazie ad un adeguamento infrastrutturale e una consona gestione da parte di Infratel Italia, una società in-house del Mise, che si occuperà di questi aspetti logistici.

In aggiunta, grazie a protocolli firmati con il gruppo Poste Italiane e con le ASL territoriali, sarà possibile fruire della connessione gratuita anche presso uffici postali e ospedali.

La connessione alla rete sarà possibile tramite un’app dedicata, wifi.italia.it, già presente sugli store principali. Dopo il primo login, il dispositivo si connetterà in automatico ogni volta che si troverà in prossimità di un hotspot incluso nel progetto.