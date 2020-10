Non si ferma la stagione dei rincari di prezzo in casa Vodafone. Anche in questi ultimi mesi dell’anno, infatti, sono previste alcune modifiche ai listini attualmente in vigore per il provider inglese. Ad essere colpiti dalle rimodulazioni di costi ci sono migliaia di utenti che hanno attivato un profilo nei mesi e negli anni passati.

Vodafone aumenta i costi per la Fibra ottica: sino a 3 euro in più

Vi è una differenza netta tra i cambiamenti tariffari previsti da Vodafone sino a questo momento e quelli che andranno in scena in questa stagione autunnale. Se sino a questo momento, infatti, le modifiche ai listini del provider avevano interessato soltanto le offerte della telefonia mobile, ora novità vi sono per quanto concerne il campo della telefonia fissa.

Vodafone infatti da deciso di aumentare, per alcuni clienti, il prezzo della famosa promozione Unlimted Plus. Per alcuni abbonati scelti dallo stesso operatore, a partire dai prossimi mesi, vi sarà un rincaro netto in bolletta di 3 euro. Non saranno modificate invece le soglie di consumo, essendo queste già illimitate per le telefonate e per internet.

Non tutti i clienti con Unlimited Plus, lo ribadiamo, andranno incontro a rimodulazioni di prezzo. Tutti coloro che sono interessati dal provvedimenti, già sono stati contattati dallo steso gestore con avvisi inviati a mezzo postale.

Importante, infine, segnalare un’ultima novità sempre relativa a Vodafone. Da qui ai prossimi mesi, grazie al dialogo con AGCOM, tutti coloro che attiveranno un piano di abbonamento con il gestore inglese avranno prezzo bloccato per il primo semestre.