Vodafone: nuova campagna promozionale per gli ex utenti, ecco 100GB

Tutti gli utenti che hanno abbandonato Vodafone potranno presto pentirsi vista la campagna promozionale invernale che il gestore sta per lanciare. Questa sarà votata ad offrire il pieno risparmio su tutte le offerte presenti nell’elenco, del quale però ancora non conosciamo i dettagli.

Nel frattempo, proprio per contrastare la concorrenza rappresentata soprattutto da Iliad, Vodafone a scelto di lanciare delle promozioni per la sua campagna winback. Queste hanno l’obiettivo di recuperare tutti gli utenti che il provider proveniente dalla Francia ha rubato proprio a Vodafone che attualmente e quindi abbasserà i prezzi offrendo tanti contenuti. Proprio qui in basso potete trovare le tre offerte dedicate agli ex clienti.

Vodafone: nuova offerte con tanti contenuti per gli utenti che vogliono rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga