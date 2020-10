Vodafone è infinita, in questi giorni l’azienda è perfettamente stata in grado di lanciare una campagna promozionale che nasconde al proprio interno un bundle assolutamente invidiabile, sebbene risulti essere limitato per una ristretta cerchia di consumatori.

La promozione, distribuita esclusivamente in versione operator attack per i provenienti da TIM, CoopVoce o Tiscali, con portabilità obbligatoria del numero originario, prende il nome di Vodafone Special Unlimited. Il costo iniziale da sostenere è leggermente superiore rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, raggiunge difatti 5 euro per la promozione in sé, con 10 euro invece per la SIM ricaricabile.

Vodafone Special Unlimited: cosa contiene e quanto costa

La Special Unlimited di Vodafone è ritenuta appunto speciale, prima di tutto per il prezzo finale di vendita, richiede il versamento fisso di soli 9,99 euro al mese, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile (non conto corrente o carta di credito non ricaricabile).

Al suo interno l’azienda ha posizionato 50 giga di internet ad una massima velocità di 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti per poter telefonare a chi si vuole, nonché SMS senza limiti da utilizzare verso altrettanti utenti sul territorio nazionale.

L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita, con portabilità obbligatoria del numero originario. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone, senza essere costretto a pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

Non è stata definita una effettiva data di scadenza, almeno fino al 31 ottobre la promozione risulterà essere disponibile.