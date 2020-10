Unieuro è uno spettacolo, per riuscire a convincere gli utenti all’acquisto, l’azienda è riuscita a sfornare una campagna promozionale assolutamente degna di nota, con tantissimi sconti e prezzi alla portata di tutti.

Il volantino discusso nel nostro articolo è, come da consuetudine per Unieuro, disponibile anche online sul sito ufficiale. In questo caso l’utente che sceglierà di acquistare i prodotti da casa, potrà ricevere la spedizione gratuita presso il domicilio, semplicemente spendendo più di 49 euro, anche come somma di dispositivi acquistati.

Unieuro: tantissimi sconti per ogni esigenza

Il volantino Unieuro raccoglie tantissimi sconti, in grado di soddisfare ogni esigenza o necessità dell’utente finale, in particolare segnaliamo la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, in promozione al prezzo finale di 649 euro. Questi, nel caso non lo conosceste, è il nuovo Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Molti altri prodotti sono in promozione anche con una richiesta finale inferiore ai 300 euro, tra questi spiccano sicuramente Xiaomi Mi Note 10 Lite, Motorola G9 Play, Oppo Reno 2Z, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A51, Wiko View 4 o similari.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo comunque che tutti i suddetti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattutto in versione no brand, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, al momento in cui scriviamo non sono state segnalate difficoltà nel reperimento dei prodotti.