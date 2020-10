Con i nuovi decreti in arrivo per fronteggiare l’emergenza Covid e con le strette previste per le attività scolastiche (specialmente, stando alle ultime indiscrezioni, per licei ed istituti tecnici) la didattica online torna ad essere protagonista nel nostro paese. Da lunedì, gli studenti che sono chiamati a seguire via internet le loro lezioni possono contare su un’opportuna offerta messa a disposizione da TIM.

TIM per studenti e didattica a distanza: ecco la migliore offerta

Il provider italiano ha previsto una tariffa ad hoc per tutti i clienti giovani che vanno a scuola o all’università: la eLearning Card. Attraverso questa tariffa sarà possibile avere a propria disposizione Giga illimitati e gratuiti da utilizzare per le principali app e per i principali software della didattica a distanza.

I servizi compatibili con la connessione illimitata e gratuita di eLearning Card sono, tra gli altri, Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education.

TIM dedica questa offerta a tutti gli studenti. Coloro che sono interessati all’attivazione della promozione dovranno semplicemente collegarsi al sito TIMparty con le proprie credenziali del portale TIM. La pagina relativa ad eLearning Card sarà disponibile nella sezione del sito, VANTAGGI TIM. Una volta effettuata la richiesta di attivazione, la pratica sarà smaltita in maniera automatica dal sistema entro pochi secondi.

Le condizioni di utilizzo per eLearning Card sono molto semplici. La promozione è disponibile solo per i clienti fisici di TIM. La tariffa prevede un periodo di attivazione di un anno. Trascorso questo termine, eLearning Card sarà disattivati in automatico.