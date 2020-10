MediaWorld chiude con oggi, 25 ottobre 2020, un weekend di passione, condito con ottime offerte applicate su ogni singolo acquisto effettuato sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare del cosiddetti Sconto Subito WOW, ovvero una campagna promozionale che prevede una netta riduzione della spesa sullo scontrino finale, indipendentemente dalla merce acquistata. Chi supererà i 199 euro, per quanto riguarda l’intero ammontare dell’ordine, potrà richiedere anche il finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato a Tasso Zero.

I codici sconto Amazon sono regalati gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopriteli subito premendo qui.

MediaWorld: il regalo è immenso per ogni utente

Il meccanismo che regola la campagna promozionale è semplice da applicare, e molto ben fatto, l’utente può recarsi in un punto vendita, scegliendo tutti i prodotti che più desidera. Arrivato poi in un secondo momento in cassa, riceverà uno sconto immediato, proporzionale alla spesa effettuata.

Più precisamente parliamo di 50 euro su almeno 500 euro di ordine, 100 euro su 750 euro, 200 su almeno 1500 euro, passando anche per 150 euro su 1000 euro. E’ scontato che, nel caso in cui il cliente dovesse raggiungere un taglio elevato, non godrà degli sconti precedenti, ovvero non andranno a sommarsi per concorrere alla riduzione finale.

Il volantino MediaWorld è applicato su ogni singolo prodotto disponibile in negozio o sul sito ufficiale; scegliendo di acquistare online, sarete anche costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta. La campagna può essere visionata direttamente sul sito.