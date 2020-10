Il Lockdown, come ben sappiamo, ha causato molteplici problemi di carattere economico in tutto il paese. Ciononostante, però, quest’ultimo ha aiutato sensibilmente l’ambiente, tant’è che sono stati registrati dei livelli di inquinamento estremamente bassi. Con le prime riaperture e l’inizio della fase due, però, la situazione è tornata alla normalità ed i livelli di emissioni sono nuovamente aumentati. Tutto ciò, dunque, ha alimentato ancor di più lo scontro che, da diversi anni, si consuma fra gli automobilisti in possesso di veicoli Elettrici e con motori Diesel. Per mettere un punto a questo lungo dibattito, di recente un noto istituto Tedesco ha deciso di condurre indagini ancor più approfondite. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Diesel contro l’Elettrico: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle emissione di CO2

Lo scorso anno il Diesel è stato bersaglio di milioni di critiche provenienti da ogni angolo del pianeta e legate ai presunti livelli elevati di emissioni. Tutto ciò, quindi, ha spinto le autorità ad imporre una sequenza di blocchi della circolazione, costringendo centinaia di migliaia di automobilisti a restare per diverse settimane nelle proprie abitazione.

Il noto istituto Ces-Info di Monaco di Baviera, però, ha deciso di vederci chiaro, conducendo alcuni test mirati su di una Mercedes C220d ed una Tesla Model 3. Dalle ricerche è quindi emerso che il modello Elettrico, inaspettatamente, sembrerebbe inquinare maggiormente di quello con motore Diesel. Ecco di seguito i valori riscontrati: