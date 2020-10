L’offerta dello streaming di Dazn è una delle più interessanti e convenienti per tutti gli appassionati di sport. Sicuramente è tra i più diffusi nell’ambito italiano, grazie al costo relativamente basso. Ogni settimana garantisce ai propri utenti la visione di tre partite di Serie A, tutta la serie B e moltissimi altri sport, come ad esempio la boxe, la Formula 1, il ciclismo, il tennis e molto altro ancora. Questo servizio si è riuscito a fare strada, conquistando un larghissimo seguito, con tutti gli appassionati che possono seguire da casa e soprattutto in mobilità i propri sport preferiti.

Il costo classico dell’abbonamento è pari a 9,99€ mensili, usufruibile per un massimo di 6 dispositivi, di cui 2 contemporaneamente. Tuttavia, con questa offerta di Sky sarà possibile ottenere la visione gratuita di Dazn 1. Ecco come fare per attivarla!

Sky e Dazn, uniti per fornire un servizio completo al 100%

L’offerta di cui stiamo parlando sarà attivabile fino al 30 giugno 2021. Si tratta della Sky e DAZN insieme che fornisce ai clienti più fedeli di Sky la visione del canale DAZN 1 in via completamente gratuita.

Tuttavia, per attivare questa promozione, (potete trovare le condizioni sul sito ufficiale di Sky), occorre seguire delle particolari modalità: il cliente che ha sottoscritto l’offerta di Sky deve avere attivato un abbonamento residenziale via satellite con decoder HD, in regola con i pagamenti almeno da 3 anni e con un pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

Se si tratta del vostro caso, non perdete altro tempo e affrettatevi ad attivare la nuova offerta per non perdervi nemmeno un secondo del vostro sport preferito.

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad ottenere Dazn gratis in questo modo e continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito e nessuna novità nel mondo della tecnologia.