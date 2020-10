L’operatore virtuale CoopVoce ormai non ha più niente da invidiare ad altri operatori italiani, anche quelli più importanti. Mese dopo mese continua ad offrire promozioni sempre più interessanti.

In questo momento sul sito ufficiale sono presenti due soluzioni, tra le quali a farsi notare di più è chiaramente la ChiamaTutti TOP 10. Insieme ad essa troviamo la ChiamaTutti Easy a soli 4.50 euro al mese. Scopriamo i dettagli.

CoopVoce: offerta da soli 4.50 euro al mese

L’offerta ChiamaTutti Top 10 comprende minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G a 9 euro al mese. La promozione denominata ChiamaTutti Easy comprende invece 300 SMS, 300 minuti e 3 giga per 4.50 euro al mese. Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO.

Ecco la sua risposta: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

Le offerte menzionate precedentemente sono attivabili da tutti i nuovi clienti, sia che richiedono la portabilità del proprio numero, sia che richiedono una nuova SIM CoopVoce. Le offerte si rinnovano automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario verranno sospese per 30 giorni. Se entro i 30 giorni di sospensione non si procede a ricaricare la propria utenza, l’opzione verrà disattivata. Per scoprire tutti i dettagli in merito, visitate il sito ufficiale dell’operatore.