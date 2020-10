CoopVoce continua a crescere: il nuovo obiettivo e la nuova ChiamaTutti

CoopVoce è un gestore che ad oggi si afferma in vetta alle classifiche di gradimento secondo quello che è il parere del pubblico. Inizialmente nessuno voleva sottoscrivere una delle promozioni proposte da questo provider virtuale, il quale poi con il cambio di strategia è stato in grado di rivoluzionare le sue sorti.

In questo momento infatti ci sono diverse soluzioni allettanti e una grande idea per il futuro che porterà CoopVoce a crescere. Secondo quanto riportato infatti l’azienda aumenterà le sue capacità, in modo da offrire molta più copertura e qualità al pubblico.

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.

CoopVoce: le due promo attuali partono da 4,50 euro al mese per sempre

CoopVoce in questo momento gode di due promo davvero interessanti per motivi diversi. Si tratta della ChiamaTutti TOP 10 e della Easy, due promo simili ma diverse tra loro. La prima include minuti senza limiti con 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G per un prezzo di soli 9 euro al mese.

La seconda offerta invece offre 300 SMS verso tutti i gestori, 300 minuti e 3GB di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di 4,50 € al mese.