Era maggio quando circolò in rete un primo video riguardante questa nuova innovativa applicazione, ma ora è finalmente ufficiale. ClipDrop è infatti ora disponibile al download sia su dispositivi Android che su dispositivi IOS e anche su pc con Windows o Mac. Con questa nuova app sarà possibile copiare e incollare svariati oggetti o testi della realtà in maniera virtuale.

ClipDrop è finalmente disponibile al download

ClipDrop è una applicazione che ha fatto il suo primo debutto online lo scorso mese di maggio ma ora, come già accennato, è finalmente possibile scaricarla. Quest’ultima è pensata soprattutto per i creators o comunque per tutte quelle persone che utilizzano software creativi come Photoshop, PowePoint, Canva o Pitch. Nello specifico, è possibile estrapolare dalla realtà diversi oggetti o testi e incollarli in maniera virtuale su documenti o altro. Per farlo, basterà inquadrare e scattare una foto all’oggetto o al testo desiderato.

La prima versione di questa applicazione risale a maggio ed è stata ideata dallo sviluppatore Cyril Digne, ma ora con l’ultima beta è arrivata anche la funzione in grado di riconoscere e ritagliare i testi. Al momento, comunque, è disponibile al download una versione non definitiva dell’app, ma sicuramente in seguito arriverà anche la versione definitiva con qualche piccolo miglioramento o con qualche funzionalità in più. Sarà possibile scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio dispositivo, ma per poterla utilizzare e sfruttare al meglio sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. In particolare, si potrà scegliere di avere un abbonamento da 9,99/39,99 dollari al mese oppure da 79,99 dollari all’anno.