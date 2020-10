Carrefour da impazzire con un volantino che sconta un buonissimo quantitativo di prodotti, proponendosi come la più valida alternativa alle varie offerte che al giorno d’oggi è possibile trovare sia online che nei negozi fisici.

Con la campagna intitolata “10 giorni di festa italiana“, l’azienda prova in tutti i modi a farsi notare, e soprattutto a rendere felici i consumatori locali. Il meccanismo che la regola non è inedito, già lo avevamo osservato in passato da Bennet, e ne eravamo rimasti piacevolmente colpiti. L’utente interessato all’acquisto ad un determinato prodotto coinvolto nella suddetta, dovrà recarsi necessariamente in negozio nel corso della giornata stabilita, non potrà collegarsi al sito ufficiale o approfittarne in un secondo momento.

Carrefour: occasione imperdibile per approfittare di prezzi bassi

Il volantino Carrefour è sicuramente interessante, proprio perché riesce a scontare vari prodotti a prezzi bassi, tralasciando la suddivisione di giorno in giorno, spiccano sicuramente Xiaomi Mi Note 10 Lite in promozione a 299 euro, e Samsung Galaxy A41 a 229 euro. Per il resto abbiamo tutti modelli più economici, come Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Galaxy A21s a 159 euro o Xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro.

Non mancano, infine, le Apple Airpods di seconda generazione, uno degli accessori più richiesti in assoluto, in vendita a soli 129 euro.

Tutti gli sconti discussi nel nostro articolo, come specificato in precedenza, sono fruibili direttamente nei punti vendita, i dettagli sono disponibili a questo link verso il sito ufficiale.