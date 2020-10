Bennet ha in serbo una piacevolissima sorpresa per tutti gli utenti, in occasione dell’ultima settimana del mese di Ottobre, ha deciso di lanciare una campagna promozionale con tantissimi sconti e prodotti in promozione.

Tutti gli utenti che penseranno di acquistare da Bennet, potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, senza però raggiungere gli stessi prezzi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Allo stesso modo, gli smartphone sono commercializzati con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, e soprattutto in versione completamente sbrandizzata.

Bennet: tutti i prezzi sono alla portata di ogni utente

Da Bennet gli utenti possono pensare di acquistare prodotti grandiosi al giusto prezzo, sebbene comunque il focus della campagna paia essere rivolto più che altro alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Gli interessati al mondo Apple, ad esempio, potranno acquistare l’ottimo, ma vecchio, iPhone 8, in vendita oggi al prezzo di 339 euro. La scheda tecnica denota a tutti gli effetti la sua età, è infatti caratterizzato da un display da 4.7 pollici e dal processore A11 Bionic (la versione disponibile prevede 64GB di memoria interna).

Gli altri prodotti in promozione appartengono più che altro al mondo Android, qui troviamo ad esempio Xiaomi Redmi 9A o Samsung Galaxy A11, ma entrambi sono relativamente economici, poiché il prezzo finale di vendita non supera i 200 euro.

