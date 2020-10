Gli Apple Glass sembravano essere caduti nel dimenticatoio ma un brevetto recentemente venuto a galla dimostra che il colosso di Cupertino potrebbe essere ancora a lavoro sui suoi smartglass. Il documento in questione non aggiunge dettagli riguardo quello che potrebbe essere il design del dispositivo ma svela una delle probabili funzioni degli Apple Glass, i quali potrebbero rivelarsi particolarmente vantaggiosi durante lo shopping.

Apple Glass: una funzione potrebbe rendere gli smartglass utili durante lo shopping!

In base a quanto riportato dal colosso di Cupertino in uno dei recenti brevetti, gli Apple Glass potrebbero essere capaci di offrire sostegno all’utente durante lo shopping. L’intento del colosso è quello di porre rimedio alla frequente mancanza di indicazioni fondamentali nelle confezioni dei prodotti.

Il brevetto chiamato “Product Comparison Techniques”, infatti, si propone di mostrare agli utenti tutte quelle informazioni che possono determinare la scelta di un prodotto rispetto a un altro. Al fine di sfruttare la funzione l’utente dovrà semplicemente indossare gli occhiali e accostare i due prodotti. Gli Apple Glass provvederanno a fornire una schermata nella quale saranno messe a confronto tutte le informazioni e i dettagli dei due oggetti in questione. Ottenendo la possibilità di confrontare i prodotti l’utente potrà quindi effettuare la scelta più opportuna e adeguata alle sue esigenze.

La funzione potrebbe rendere lo shopping particolarmente interessante e consentire quindi agli utenti di effettuare acquisti in maniera consapevole. Ma le informazioni fino ad ora note fanno riferimento esclusivamente a un brevetto dunque non sappiamo ancora se i tanto attesi Apple Glass saranno davvero in grado di offrire il servizio in questione.