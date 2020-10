Una bella novità potrebbe presto arrivare sui telefoni Xiaomi di tutti gli utenti. Tempo fa, Xiaomi aveva deciso di sviluppare un’applicazione per computer, che potesse permettere agli utenti di accedere alle funzionalità del proprio smartphone direttamente dal proprio pc, un po’ come hanno già fatto Samsung e Huawei. Ma ben presto potrebbe arrivare per tutti. Scopriamo le sue funzionalità.

Xiaomi MIUI Desktop

Il nome dell’app potrebbe non essere quello definitivo, ma qualcosa di simile. Eppure le funzionalità e le potenzialità sono veramente molte. Dopo una prima fase di sviluppo, sembra che l’applicazione sia stata resa disponibile in versione beta per le rom cinesi di Mi 10 Ultra, e presto arriverà anche per Mi 9T Pro e Mi 9T. Insomma, non manca molto al lancio ufficiale, per quella che potrebbe essere un’applicazione veramente utile per chi con il pc ci lavora tutto il giorno.

Ma vediamo le principali funzioni. Prima di tutto dovrebbe essere possibile usare le varie applicazioni presenti sul nostro smartphone direttamente dal vostro pc. Inoltre, dovremmo poter essere in grado di avviare addirittura una serie di applicazioni allo stesso tempo in multitasking, per seguire più processi assieme. Grazie a questa funzione, sarà possibile anche scaricare molto più facilmente i propri file direttamente sul pc, senza cavi o altri metodi lenti e macchinosi. Potremo aprire anche i nostri file con applicazioni direttamente con applicazioni presenti sul nostro pc fisso o portatile. Una bella novità che non vediamo l’ora di provare al più presto, visto anche l’enorme diffusione e successo che Xiaomi sta ottenendo il Italia e nel mondo.